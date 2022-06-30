Президент Индонезии заявил, что передал путину послание от Зеленского

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что передал диктатору РФ Владимиру Путину письмо от Президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает « Украинская правда ».

- Я передал послание Президента Зеленского президенту Путину и выразил свою готовность наладить общение между двумя лидерами, - сказал Видодо.

Накануне, 29 июня, президент Индонезии приезжал в Украину. Видодо побывал в изуродованном русскими оккупантами Ирпене. Он лично пригласил Зеленского на саммит Большой двадцатки в ноябре. В ответ Зеленский отметил, что его участие будет зависеть от ситуации безопасности в Украине и от состава участников G20.

Индонезия в ноябре 2022 будет принимать саммит «Группы 20» (G20) на острове Бали. После полномасштабного вторжения России в Украину Джоко Видодо не отменил приглашение на саммит президенту России Владимиру Путину, но пригласил на встречу G20 Президента Украины Владимира Зеленского. Путин собирается принять участие в саммите. Из-за возможного присутствия президента России состав участников встречи под вопросом.