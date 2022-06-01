В Украине вернули налоги на ввоз импортных товаров и автомобилей

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый 21 июня законопроект №7418, предусматривающий возврат пошлины и НДС на импортные товары, в том числе на автомобили.

Об этом сообщает "Лига.net".

Закон вступает в силу с 1 июля. Восстановление налогообложения импорта объясняют необходимостью наполнения государственного бюджета и ликвидации чрезмерного конкурентного преимущества против производимой внутри страны продукции. Законопроект возобновляет налогообложение, которое было отменено в марте:

- для товаров, ввозимых плательщиками единого налога первой, второй и третьей группы (по данным таможенной статистики, в среднем ежемесячные потери доходов бюджета составляют около 3 миллиардов гривен НДС и ввозной пошлины);

- для предприятий, не уплачивающих ввозную пошлину (ежемесячные потери доходов бюджета составляют около 0,5 миллиарда гривен ввозной пошлины);

- для транспортных средств, ввозимых гражданами (в результате действия освобождения от налогообложения ввозной пошлиной, акцизным налогом и НДС в бюджет не поступило около 23,5 миллиарда гривен; ввезено 211 тысяч автомобилей; нередки случаи ввоза авто премиум-класса).