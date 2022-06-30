рф пытается пополнить свою армию за счет жителей Приднестровья, - разведка

На территории так называемой «приднестровской молдавской республики» проводится широкая агитация за вступление на военную службу по контракту в ряды российской армии.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Объявления о наборе публикуются во всех СМИ, распространяются по почтовым ящикам и размещены в местах общего пользования. При обращении в центры занятости мужчин военную службу по контракту предлагают в первую очередь. На производственных и сельскохозяйственных предприятиях проводятся собрания, на которых агитируют представители пунктов отбора на военную службу. С этой же целью оказывается нескрываемое давление на военнослужащих срочной службы.

Также тираспольский военкомат начал призыв на военную службу граждан, окончивших военную кафедру вузов и зачисленных в запас с присвоением офицерского звания.