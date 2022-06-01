Беларусь стала военным округом россии, Лукашенко не влияет на ситуацию, - глава МИД Латвии

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Россия и Беларусь в контексте войны в Украине являются «одним целым», и самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко ни на что не влияет.

Об этом сообщает «Зеркало».

На вопрос, как он оценивает вероятность того, что Беларусь вступит в войну, министр ответил:

- Вступить? А что, есть какие-то новости, которые она вступает, за исключением того, что Лукашенко позволяет использовать российским войскам белорусскую территорию для операции в Украине? Если честно, мы считаем, что мы должны рассматривать Беларусь как военный округ России с начала военной агрессии России против Украины. Мы не считаем, что Лукашенко контролирует ситуацию и может как-то на нее повлиять, – отметил Ринкевичс.

Он уточнил, что Латвия рассматривает Беларусь как соагрессора в войне России против Украины.