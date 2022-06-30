ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: В Великобритании прошли подготовку 450 украинских артиллеристов

В четверг, 24 февраля, в 5 утра российская федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям.

Хронология событий 30 июня по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 1 июля.

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00:32 В июне Министерство обороны передало в ВСУ около 100 тысяч бронежилетов, а на складах Сил логистики накоплено средств бронезащиты примерно на шесть бригад.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Александр Мотузяник, передает «Укринформ».

- Минобороны сегодня работает в формате 24/7, чтобы также обеспечить Вооруженные Силы Украины всем необходимым для ведения результативных боевых действий. Это и современное оружие, и военная техника, медицина, питание, средства индивидуальной защиты и многое другое, - добавил Мотузяник.



00:22 Телеканал Sky News обнародовал видео обучения украинских военных в Великобритании использованию вооружений в борьбе с россией, в том числе современных реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщает «Новое время».

Около 450 украинских артиллеристов прошли специальные тренировочные курсы в Солсбери. Офицер британской армии капитан Джеймс Олифант, помогавший проводить тренировки по использованию РСЗО, был шокирован профессионализмом украинских военных.

- Нас это повергло в шок. Мы подготовили программу обучения и содержание тренинга, основываясь на нашем опыте обучения британских солдат. А когда мы узнали, что они профессиональные ракетные артиллеристы, содержание курса и его проведение стало намного проще, - отметил он.

Офицер 1-го ранга Ребекка Баллок также отметила высокую мотивацию военнослужащих.