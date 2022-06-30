Президент Зеленский поблагодарил украинских воинов, которые освободили Змеиный от оккупантов

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил подразделения, участвовавшие в освобождении острова Змеиный.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

– Бесспорно, главное слово сегодня – «Змеиный». Наверное, так же много говорили о Змеином только в тот день, когда туда прибыл русский корабль. Потом и корабль отбыл – навсегда, а теперь и остров снова свободен. Я благодарен Главному управлению разведки, бойцам «Альфы», благодарен нашим артиллеристам, пилотам армейской авиации и Воздушных сил, командованию «Александрия». Остров Змеиный – это стратегический пункт и он значительно меняет ситуацию в Черном море. Это еще не обеспечивает безопасность, не гарантирует, что враг не вернется, но уже значительно ограничивает действия оккупантов. Шаг за шагом мы вытесним оккупантов из нашего моря, с нашей земли, с нашего неба, - говорит Зеленский.