Война на Николаевщине: Николаев снова под ракетным обстрелом, объявлена тревога

24 февраля в 5 утра российская федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 30 июня доступна по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 1 июля, происходящими на территории Николаевской области.

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05:32 В Николаеве прогремело около десятка взрывов.

В Сети сообщается, что пуски ракет видели в районе временно оккупированного Херсона.

Местами обстрел стал причиной пожаров.

05:06 Оккупанты снова обстреливают Николаева ракетами.

После первых прилетов в области объявлена воздушная тревога.