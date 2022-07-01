Война на Николаевщине: Николаев снова под ракетным обстрелом, объявлена тревога

24 февраля в 5 утра российская федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.
После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.
Хронология событий 30 июня доступна по этой ссылке.
В этой новости мы будем следить за событиями 1 июля, происходящими на территории Николаевской области.
Информация постоянно обновляется...
05:32 В Николаеве прогремело около десятка взрывов.
В Сети сообщается, что пуски ракет видели в районе временно оккупированного Херсона.
Местами обстрел стал причиной пожаров.
05:06 Оккупанты снова обстреливают Николаева ракетами.
После первых прилетов в области объявлена воздушная тревога.