Австралия ввела новые санкции против 16 россиян, в том числе, родственников путина и Кабаевой

Австралия ввела ряд новых санкций против 16 россиян в ответ на войну россии в Украине.

Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак.

Он сообщил, что в списке, в частности, двоюродный брат и двоюродные племянники президента россии, а также гимнастка и председатель совета директоров «Национальной Медиа Группы» Алина Кабаева.

Напомним, во исполнение санкций Евросоюза против россии за ее вторжение в Украину власти Ирландии заблокировали средства российских физических и юридических лиц на сумму 1,72 миллиарда евро.

В ЕС заморозили уже 12,5 млрд евро российских олигархов.

Канада ввела санкции против четырех финансовых учреждений российской федерации и 22 человек, в том числе Алины Кабаевой, которую называют приближенной к президенту россии владимиру путину.