Оккупанты пытаются сбежать с войны через Арабатскую стрелку в аннексированный Крым

Во временно оккупированной Калиновке Херсонской области появилась группа дезертиров 18-20 лет, которые пытаются скрыться с места боевых действий, направляясь в Крым.

Об этом сообщает ГУР МОУ.

Известно, что мужчины одеты в военную форму русского образца, без знаков различия и головных уборов.

«Просят еду и воду у местного населения. Один из них, вероятно, ранен. При себе имеют три автомата Калашникова. Двигаются в сторону Крыма. При этом передвигаются исключительно ночью, а днем ​​прячутся», - сказанно в сообщении.

В Херсонской области фиксируются нередкие случаи дезертирства российских военных. Как отмечают в пресс-службе, главная причина побега – большие потери оккупантов из-за точных ударов украинской артиллерии.