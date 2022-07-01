Оккупанты пытаются сбежать с войны через Арабатскую стрелку в аннексированный Крым

Во временно оккупированной Калиновке Херсонской области появилась группа дезертиров 18-20 лет, которые пытаются скрыться с места боевых действий, направляясь в Крым.
Об этом сообщает ГУР МОУ.
Известно, что мужчины одеты в военную форму русского образца, без знаков различия и головных уборов.
«Просят еду и воду у местного населения. Один из них, вероятно, ранен. При себе имеют три автомата Калашникова. Двигаются в сторону Крыма. При этом передвигаются исключительно ночью, а днем прячутся», - сказанно в сообщении.
В Херсонской области фиксируются нередкие случаи дезертирства российских военных. Как отмечают в пресс-службе, главная причина побега – большие потери оккупантов из-за точных ударов украинской артиллерии.
«Чаще всего беглецы пытаются добраться до Крыма через Арабатскую стрелку. Этот маршрут считается безопасным и хорошо отработанным», -добавили они.