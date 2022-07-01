Зеленский заявил о выполнении соглашения об Ассоциации с ЕС на 63%

Соглашение об ассоциации с Евросоюзом выполнено уже на 63%, но еще нужно разработать и принять десятки важных законопроектов.
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде.
– Многие решения будут зависеть именно от Верховной Рады Украины, от каждого из депутатов. От того, насколько вы, уважаемые народные депутаты, готовы работать ради этого пути. И от того, насколько члены правительства будут работать в координации с вами и с нашей дипломатией. Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом реализовано уже на 63%, и 37% остаются задачами для всех нас, для нашего государства. Но вам предстоит еще разработать, защитить перед коллегами и принять десятки важных законопроектов. Это тоже будет непросто. Однако этому нет альтернативы. Даже если вы знаете, что не соберете аплодисментов тем или иным решением, но если это решение нужно для этого сложного, важного европейского пути нашего государства, вы должны принять такое решение, – сказал Зеленский.
Он отметил, что подписание им и главой рады и премьер-министром Заявления о достижении полноценного членства в Евросоюзе является сигналом единства всех ветвей власти и свидетельством нашей решимости в достижении стратегической цели Украины.
– И подписание этого заявления должно означать то же, что и подписание заявки на вступление на пятый день войны. Мы шли в кандидатство 115 дней. И наш путь к членству не должен занимать годы, десятилетия. Мы должны преодолевать этот путь быстро. По возможности это зависит от нас. Сделать нашу часть работы мы идеально, чтобы дать возможность нашим друзьям в Европейском Союзе так же быстро, так же консолидированно принять для нас еще одно историческое решение, – отметил Президент Украины.