На границе с Украиной находятся семь батальонов из Беларуси, но прямое военное наступление маловероятно

На границе с Украиной находится семь батальонов из Беларуси, угроза вторжения сохраняется, но прямое наступление из Беларуси маловероятно.

Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщил в интервью военному телевидению Украины.

«Сегодня прямой угрозы со стороны Беларуси нет, потому что не создана группировка войск, не развернута система управления этой группировкой. Это основной элемент того, что идет непосредственная подготовка к боевым действиям», – объяснил Вадим Скибицкий.

Но пребывание у границы семи батальонов вооруженных сил Беларуси побуждает украинское командование привлекать дополнительные силы сдерживания и усиливать разведку.

«Это отвлекает ресурсы и средства от нашего восточного фронта. Кроме того, постоянное перемещение войск направлено на то, чтобы держать нас в напряжении. Отрабатываются отдельные элементы, тактические эпизоды возможных наступательных действий именно с территории Беларуси», – отметил Скибицкий.

Напомним, ранее министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Россия и Беларусь в контексте войны в Украине являются «одним целым», и самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко ни на что не влияет.