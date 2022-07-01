Оккупанты проводят учения возле Крымского моста – опасаются, что по нему может ударить Украина

В районе Крымского моста заметили клубы дыма. Движение частично остановлено.

Об этом сообщает «Медуза».

Очевидцы сообщили, что в Керчи в районе съезда с Крымского моста заметили клубы белого дыма. Также дым видно в районе острова Тузла.

В МЧС рф сообщили, что задымление у Крымского моста связано с горением травы. В то же время анонимный телеграм-канал «Крымский» сообщил, что дым появился из-за «учений минобороны, МЧС и росгвардии по обеспечению безопасности моста и пресечению угроз».

В то же время управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» сообщило, что с 13:40 1 июля движение по Крымскому мосту остановлено в сторону Новороссийска из-за ДТП. Движение в сторону Керчи осуществляется как обычно. Глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов прокомментировал сообщения о задымлении в районе Крымского моста:

- Правоохранительные органы проводят учения в районе этого стратегического объекта. Так совпало, что в это же время на мосту произошло ДТП, - говорит он.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения рф в Украину обсуждается вопрос, что ВСУ могут нанести удар по Крымскому мосту. Ранее оккупанты обвиняли Украину в якобы подготовке диверсий против Крымского моста.