Евросоюз работает над новыми санкциями, которые запретят импорт российского золота – рф является второй по величине золотодобывающей страной в мире с экспортом золота в 12,6 миллиардов фунтов в прошлом году.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собеседника, приближенных к процессу.

Ранее страны Большой Семерки объявили о планах запретить импорт золота из россии. Тогда Британия заявила, что эта мера будет оказывать «большое влияние» на способность рф финансировать свою армию и попытки олигархов избежать последствий финансовых санкций, покупая золотые слитки.

Однако отраслевые аналитики выражают меньший энтузиазм и описывают запрет как скорее символический, ведь уже наложенные санкции фактически закрыли рынки ЕС и США для россии. В частности, потоки в традиционные торговые центры в Лондоне и Цюрихе преимущественно прекратились из-за «самосанкционирования» отрасли.

Подготовка к новому пакету санкций продолжается. Новый пакет также будет охватывать коррективы ранее одобренных мер, которые могут включать изменения правил транзита подсанкционных товаров в российский Калининградский анклав, рассказали агентству собеседники.

Лидеры G7 на встрече в Германии на этой неделе также договорились обсудить варианты ограничения цены на российскую нефть, в частности, путем запрета таких услуг как страхование, необходимое для транспортировки сырой нефти и нефтепродуктов. В то же время, по данным агентства, этот механизм не заработает в ближайшее время.

Ряд стран ЕС настаивает на усилении санкций, например – на газ, но пока у ЕС нет готовности к решительным санкционным шагам. Внимание, скорее всего, будет сосредоточено на усилении и расширении существующих санкций, таких как ограничения на экспорт технологий, а также санкции против российских олигархов и организаций.

Напомним, введение запрета на импорт российского золота, являющегося второй по объемам статьей доходов россии после энергоносителей, лишит кремль возможности получать $19 миллиардов в год.