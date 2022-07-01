Эрдоган намерен провести переговоры с Зеленским и путиным – хочет обсудить вопрос сельхозпродукции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует в ближайшее время провести переговоры между Президентом Украины Владимиром Зеленским и россии путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Главный вопрос – реэкспорт сельскохозяйственной продукции.

«Проведем переговоры для реэкспорта сельскохозяйственной продукции. Есть страны, у которых проблемы, и мы можем помочь. 20 наших кораблей в Черном море готовы к действиям. После ответа путина и Зеленского будем определять наши дальнейшие шаги», - заявил Эрдоган.

Напомним, ранее Турция заявляла, что «в ближайшие дни» ожидает решения по вопросу экспорта зерна из Украины морским путем, но даже после договоренности понадобится около 5 недель, чтобы начать операцию.