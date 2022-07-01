СБУ задержала агентов, которые проводили разведку относительно обороны Киева

СБУ провела многоэтапную спецоперацию, в ходе которой в Киеве нейтрализована «расконсервированная» агентурная группа Главного управления Генштаба с РФ (известного как ГРУ) в составе четырех человек. Они разведывали позиции ВСУ, геолокацию стратегических объектов, а также призвали украинцев поддержать оккупантов.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Вражеская группа была сформирована кадровым сотрудником ГРУ полковником Владиславом Донцем для проведения взрывной деятельности против Украины. Установлено, что он состоял в составе оккупационной группировки рф на территории Киевской и Черниговской областей и координировал деятельность российских агентов.

При этом непосредственное руководство группой осуществлял представитель террористической организации «МДБ ЛНР» Валентин Тилилим. Для коммуникации использовали предварительно отработанные каналы закрытой связи.

По данным следствия, агентурную группу «активировали» в начале полномасштабной агрессии рф. Среди ее участников было четкое распределение сфер ответственности за выполнение враждебных задач.

Так, двое жителей Киева разведывали позиции ВСУ и расположение объектов критической инфраструктуры. Также собирали персональные данные нынешних и бывших украинских военных и правоохранителей.

Еще один житель столицы, оказавшийся бывшим сотрудником правоохранительных органов Донецкой области, отвечал за информационно-подрывную деятельность. Злоумышленник распространял прокремлевскую пропаганду, в том числе лозунги по поддержке оккупантов. Для разгона враждебного контента он администрировал специализированные интернет-платформы.

На этом направлении он действовал совместно с другим участником группы – основателем IТ-компании из Гостомеля, который занимался подготовкой и распространением материалов, в которых оправдывал преступления захватчиков.

В ходе обысков по местам нахождения злоумышленников обнаружены пророссийская символика, средства связи и электронные носители информации с поличным.

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрениях по части 2 статьи 111 («Государственная измена, совершенная в условиях военного положения») Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются комплексные меры по привлечению к ответственности организаторов российской агентурной сети.

Мероприятия по разоблачению и обезвреживанию злоумышленников проводили сотрудники СБУ при процессуальном руководстве прокуратуры.