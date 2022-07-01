В Днепре волонтера задержали за попытку продать за полмиллиона гривен бронежилеты, которые планировалось бесплатно передать ВСУ

В Днепре полиция задержала волонтера на продаже гуманитарных бронежилетов.
Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины.
Бронежилеты 4-го класса защиты иностранного производства – под видом гуманитарной помощи были безвозмездно переданы из Польши благотворительному фонду.
В дальнейшем бронежилеты должны были передать военнослужащим ВСУ. Однако один из волонтеров фонда решил заработать и начал подыскивать каналы сбыта.
За продажу 16 бронежилетов планировало получить 520 тысяч гривен.
30 июня оперативники и следователи задержали волонтера при попытке продать партию гуманитарного военного снаряжения. В автомобиле задержанного обнаружили 16 бронежилетов и 520 тысяч гривен «выручки».
Кроме того, по месту жительства злоумышленника полицейские обнаружили документы, подтверждающие получение бронежилетов в качестве гуманитарной помощи.
В настоящее время житель Днепра задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении части 3 статьи 201-2 («Незаконное использование в целях получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи») Уголовного кодекса Украины.
Прокуроры Днепропетровской областной прокуратуры готовят ходатайство в суд по избранию подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.
За содеянное ему может грозить от пяти до семи лет лишения свободы.