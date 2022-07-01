В Днепре волонтера задержали за попытку продать за полмиллиона гривен бронежилеты, которые планировалось бесплатно передать ВСУ

В Днепре полиция задержала волонтера на продаже гуманитарных бронежилетов.

Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Бронежилеты 4-го класса защиты иностранного производства – под видом гуманитарной помощи были безвозмездно переданы из Польши благотворительному фонду.

В дальнейшем бронежилеты должны были передать военнослужащим ВСУ. Однако один из волонтеров фонда решил заработать и начал подыскивать каналы сбыта.

За продажу 16 бронежилетов планировало получить 520 тысяч гривен.

30 июня оперативники и следователи задержали волонтера при попытке продать партию гуманитарного военного снаряжения. В автомобиле задержанного обнаружили 16 бронежилетов и 520 тысяч гривен «выручки».

Кроме того, по месту жительства злоумышленника полицейские обнаружили документы, подтверждающие получение бронежилетов в качестве гуманитарной помощи.

В настоящее время житель Днепра задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении части 3 статьи 201-2 («Незаконное использование в целях получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи») Уголовного кодекса Украины.

Прокуроры Днепропетровской областной прокуратуры готовят ходатайство в суд по избранию подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.

За содеянное ему может грозить от пяти до семи лет лишения свободы.