На Одесчине 2 июля объявили днем траура по жертвам ракетного удара в Сергеевке

На территории Одесской области суббота, 2 июля, объявлена ​​днем ​​траура по погибшим в результате российского ракетного удара по Белгород-Днестровскому району.

Об этом сообщили в Одесском горсовете.

«В связи с трагедией, которая произошла из-за ночного ракетного удара самолетами стратегической авиации в Белгород-Днестровском районе Одесской области и привела к гибели людей, 02 июля 2022 года объявлено в области днем ​​траура по погибшим», - говорится в сообщении.

В день траура на всей территории Одесской области будет приспущен Государственный флаг Украины на домах и сооружениях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений, организаций.

Также рекомендовано воздержаться от проведения развлекательно-концертных мероприятий, спортивных соревнований, внести соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач на региональном и местном уровнях.

Как известно, ночью три российские ракеты ударили по девятиэтажному дому и двум базам отдыха в Сергеевке Белгород-Днестровского района. К вечеру нашли 21 погибшего человека.