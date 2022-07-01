Война ускорила старение украинцев на 10-15 лет, - глава Минздрава

Война и вызванное ею психоэмоциональное напряжение ускорили старение украинцев.

Об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, пишет «Интерфакс-Украина».

– Сейчас мы имеем самую информативную войну в истории человечества, мы видим события почти в прямом эфире, это оказывает большое влияние на психоэмоциональное состояние. По предварительным подсчетам и исследованиям, проводимым ведущими учеными, такое длительное влияние на психоэмоциональное состояние человека приводит к тому, что он биологически стареет на 10-15 лет раньше. То есть, сейчас нас в 40 лет догоняют болезни, которые с нами обычно случались в 60 лет, - сказал он в эфире телемарафона на канале «1+1».