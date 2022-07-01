рф из-за оккупации Змеиного потеряла военной техники на $915 миллионов, - «Forbes»

Россияне за более чем четыре месяца пребывания на острове Змеиный потеряли военную технику на $915 миллионов.

Об этом сообщает «Forbes».

Наибольшей потерей оккупационной армии стал флагман Черноморского флота – ракетный крейсер «Москва» стоимостью 750 миллионов долларов, который помогал оккупировать Змеиный.

Кроме того, уничтожены по меньшей мере восемь зенитных комплексов типов «Тор», «Панцирь» и «Стрела» общей стоимостью более $100 миллионов и четыре плавсредства разных классов общей стоимостью около $50 миллионов.

Одной из важнейших целей стало спасательное буксирное судно «Василий Бех». По данным украинских военных, на борту корабля находился зенитно-ракетный комплекс «Тор». На дно корабль пошел 17 июня в результате попадания украинской ракеты. За время операции по освобождению острова были уничтожены три зенитных ракетно-пушечных комплекса «Панцирь С1».