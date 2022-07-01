«Народ уже все – бунтует»: Оккупант рассказывает матери о том, что его сослуживцы массово пишут рапорта на увольнение

Российские оккупанты пишут рапорта об увольнении и бунтуют.

Об этом свидетельствует очередной перехват разговора оккупанта со своей матерью, сообщают в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Судя по разговору, оккупант написал рапорт, также сделали его сослуживцы.

-Ну, че, написал (рапорт).

-Приняли?

-Не знаю, забрали, дальше неизвестно.

-А остальные тоже написали?

-Да.

-А кому отдавал?

-Да там одному полкану. Там стопка у него здоровая набралась только могу сказать – это точно. Все практически написали отказ. Сказали, что в штаб армии отдадут, а там видно будет.

-А я читала, что 800 военнослужащих россии отказались участвовать в боевых действиях в связи с морально-психологической низкой…

-Ну я понял.