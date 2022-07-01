Бывший житель Николаевщины сбежал в Беларусь и оправдывал на ТВ российскую агрессию против Украины

СБУ и полиция при процессуальном руководстве Николаевской окружной прокуратуры заочно сообщили о подозрении 37-летнему жителю Николаевского района, который в сюжете белорусского ТВ оправдывал российскую агрессию против Украины.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

Его подозревают в распространении материалов, содержащих оправдывание, признание правомерной агрессии РФ против Украины, с использованием средств массовой информации (часть 3 статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества.

«По данным следствия, подозреваемый, находясь на территории Беларуси, дал интервью журналистам телевизионного канала «Беларусь 4 Гомель», в котором оправдывал решения и действия государства-агрессора против Украины», - говорится в сообщении.

Внимание, сюжет белорусского ТВ содержит фейковую информацию и русскую пропаганду!

Подозреваемый в начале вторжения России работал в Черниговской области. Там он остался без денег и через две недели вместе с другом якобы десять часов шел пешком в Беларусь, которая «принимала украинских беженцев». Муж говорит, что каждый день общается с родными по интернету – его родственники живут в Николаевской области и Киеве. При этом он повторяет клише российской пропаганды: его больше беспокоят марши националистов, чем ежедневные обстрелы Николаевщины или Киева. Также он поддерживает «освобождение» Украины, то есть агрессию России.