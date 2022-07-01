Історія 8-річної Єви з Очакова, яку вбила російська ракета: «Любила малювання і поратися по господарству»

У ніч на 28 червня російська армія ракетами обстріляла місто Очаків у Миколаївській області. Снаряд влучив і в будинок, де жила родина 8-річної Єви Смульської. Дівчинка та її бабуся загинули. Коли це сталося, Єва спала. Останнє фото дівчинки вдома опублікував ексуповноважений президента України у справах дітей Микола Кулеба. Знімок швидко розлетівся національними ЗМІ.

Платформа пам’яті «Меморіал цивільних жертв війни» збирає та публікує історії вбитих росіянами мирних українців, пише Бабель.

Команда проєкту розшукала маму Єви, Маргариту. Зараз родина мешкає в Андріївці Миколаївської області, у сестри Маргарити. Відновлюють втрачені документи й оформлюються як переселенці, облаштовують побут і звикають до життя після трагедії. Ось що відомо про Єву та її родину.

Російські війська обстрілюють Миколаїв та область від початку повномасштабного вторгнення. Цей регіон залишається однією з найгарячіших точок війни. Росіяни обстрілюють цивільні обʼєкти та житлові будинки щодня.

У ніч на 28 червня російські військові вкотре вдарили ракетами по Миколаєву. По місту запустили 11 ракет, частину з них збила ППО. Тоді ж обстріляли Очаків. Шестеро людей дістали поранень, троє загинуло - восьмирічна Єва серед них. Дівчинка померла під завалами: вона спала, коли російські ракети дісталися її дому. Фото Єви опублікував та закликав поширити ексуповноважений президента України у справах дітей Микола Кулеба. Півтора місяця тому в неї був день народження.

Чотирнадцятого травня Єві Смульській виповнилося вісім років. Нещодавно батьки перевели її в нову школу. Протягом останнього року дівчинка займалася малюванням, і в неї це добре виходило. Єва обожнювала поратися по господарству. Дівчинка народилася і виросла під час війни, була однією з п’яти сестер у родині. Мама Маргарита називає її особливою дитиною.

― Єва — моя копірка. Усе повторювала за мною, чим би я не захоплювалась, — розповідає Маргарита. — Я творча також, але захоплення швидко змінювала. Ось беру бісер — і вона також, вʼяжу гачком — і вона старається. Навіть їм картоплю смажену — і Єва також. Ніхто з моїх доньок не була так привʼязана до мене.

Маргарита каже, Єва завжди допомагала їй. Але найголовніше — робила це із задоволенням, легко: чи то з посудом допомогти, чи за сестричкою подивитися, поки мама вибігла в магазин.

― Я завжди давала їй вибір, і Єва завжди обирала допомогти мені, — розповідає Маргарита.

Вечір напередодні обстрілу родина провела разом.

― У нас у літній кухні був маленький ремонт, — пригадує Маргарита. — Я увімкнула музику, ми доробляли якісь дрібні побутові справи, підспівували. Ми багато танцювали і сміялись, ще й погода була дуже класна. Раніше, коли я приходила з роботи дуже втомлена, Єва мазала мені ноги кремом, і в цей вечір також. Донька сама запропонувала і зробила таку приємність, а потім ми лягли спати. Ми були такі втомлені, що навіть не побажали одна одній добраніч.

О котрій годині Маргарита прокинулась, не памʼятає, але було темно. Каже, що сигнал повітряної тривоги не звучав, бо вона завжди його чує і разом з доньками йде в укриття — гардеробну кімнату. Це єдине місце в будинку, що вціліло після обстрілу. Жінка одразу збагнула, що трапилось, але не розуміла, що робити, була розгублена, адже дівчатка спали в різних кімнатах.

― Я почала кричати, горло зірвала, поруч плакали наймолодша донька і онук. На цей крик прибігла моя 13-річна донька Тоня. У ту ніч лише вона спала в укритті. Просто прокинулась серед ночі й перелягла туди. Тоня — наш янгол-охоронець, вона допомогла вибратись з-під завалів мені, і ми разом розгрібали інших. Єву знайшли рятувальники. Сказали, що відкопають і привезуть у лікарню, але не привезли. Мені довго не хотіли говорити [що вона загинула], але я давно зрозуміла. Я знала, де Єва спить, і бачила, куди прилетіло. Інших варіантів не було, — розповідає Маргарита.

Окрім Єви, загинула мама Маргарити — 50-річна Галина Сіднева, а 15-річна донька Віолетта зі своїм тримісячним сином у комі. Лікарі кажуть, стан хлопчика покращується, а Віолетті гірше. Однак точних прогнозів немає.