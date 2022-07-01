ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: В плену россиян остается много женщин-защитниц Мариуполя

В четверг, 24 февраля, в 5 утра российская федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям.

Хронология событий 1 июля по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 2 июля.

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00:31 В плену россиян остается много женщин-защитниц Мариуполя.

Об этом в видеообращении сообщил временный исполняющий обязанности командира полка «Азов» майор Никита Надточий.

Он прокомментировал недавний обмен пленными, возвращение домой защитников «Азовстали».

- Из всего этого списка на обмен была подана только 1 женщина-военнослужащая. На данный момент там остается очень много женщин, медиков, которые выполняли боевые задачи на территории гарнизона «Мариуполь», - сказал он.

00:28 В Хмельницком улицу назовут в честь белорусского добровольца. В рамках дерусификации улицу Пушкина переименуют в честь Алексея Скобли. Белорусский боец ​​с позывным «Тур» героически погиб в боях под Бучей и Ирпенем, когда ценой своей жизни помог спасти целую группу украинских воинов. Решением Владимира Зеленского «Туру» присвоено звание Героя Украины, сообщили в полку имени Кастуся Калиновского.

00:18 Оккупанты в Донецкой области выдвинули обвинения еще двум взятым в плен британцам, передает «УНИАН».

На этот раз волонтеру и военному: 22-летнему Дилану Хили (оказывал гуманитарную помощь на юге Украины) и 35-летнему Эндрю Хиллу (член Иностранного легиона) вменяют якобы «наемническую деятельность».