Дело пленного николаевского воина рассматривает ЕСПЧ – рф обязали обеспечить права всех украинских военнопленных

Европейский суд по правам человека 1 июля в решении по делу военнопленного Ярослава Олийниченко по обеспечению его прав и оказанию медицинской помощи обязал рф обеспечить соблюдение прав всех украинских военнопленных.

Об этом сообщает «Укринформ».

В частности, ЕСПЧ указывает, что российское правительство должно уважать права Олийниченко и предоставить ему необходимую медицинскую помощь.

Суд также подчеркнул, что эти временные меры применяются к любому запросу, сделанному от имени украинских военных, находящихся в российском плену, и за безопасность здоровья и жизнь которых есть опасения. Как отмечается, по данным украинских властей, Олийниченко был заместителем командира подразделения и попал в плен в Мариуполе. Его жена заявляет, что к украинским военным применялись пытки, когда они находились в одном из лагерей, где, как полагают, содержится Олийниченко. Она просит ЕСПЧ обязать правительства россии и Украины установить местонахождение ее мужа, гарантировать его безопасность и освободить его.

ЕСПЧ просит правительство рф предоставить в течение недели информацию о том, находится ли Олийниченко в российском плену, а если да, то в каких условиях содержится.

По информации «Преступности.НЕТ», Ярослав Олийниченко является николаевцем, сейчас уточняется, в каком подразделении он служит.