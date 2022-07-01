«Это сознательный, целенаправленный российский террор», - Зеленский о ракетных атаках рф

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская армия намеренно атаковала жилой дом и базу отдыха в Одесской области.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

– В Одесской области продолжается разбор завалов после российского ракетного удара по Сергеевке. Три ракеты по обычному жилому дому, по девятиэтажке, в которой никто не прятал никакое оружие, военную технику, боеприпасы. Это был простой дом, около 160 человек. В нем проживали простые люди, гражданские. Разрушена этим ударом также база отдыха.

- Я подчеркиваю: это сознательный, целенаправленный российский террор, а не какие-то ошибки или случайное попадание ракет. Убиты четыре человека из одной семьи... Убит мальчик, 12 лет, звали Дмитрий... К настоящему времени всего в списке погибших – 21 человек, около 40 – ранены. Цифры менялись и меняются весь день, к сожалению, количество погибших растет.