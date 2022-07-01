Война на Николаевщине: Николаев снова под ракетным обстрелом оккупантов

24 февраля в 5 утра российская федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 1 июля доступна по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 2 июля, происходящими на территории Николаевской области.

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04:52 Запуск ракет в сторону Николаева снова видели в Херсонской области.

04:38 Николаев снова под ракетным обстрелом оккупантов.

По всей области объявлена воздушная тревога. Пройдите в укрытие.