Война на Николаевщине: Николаев снова под ракетным обстрелом оккупантов

24 февраля в 5 утра российская федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.
После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.
Хронология событий 1 июля доступна по этой ссылке.
В этой новости мы будем следить за событиями 2 июля, происходящими на территории Николаевской области.
Информация постоянно обновляется...
04:52 Запуск ракет в сторону Николаева снова видели в Херсонской области.
04:38 Николаев снова под ракетным обстрелом оккупантов.
По всей области объявлена воздушная тревога. Пройдите в укрытие.