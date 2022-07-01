ВСУ преуспевают в применении HIMARS, уничтожая командные пункты оккупантов,– Пентагон

Украинские военнослужащие добились большого успеха, используя систему HIMARS для поражения российских войск, вражеских командных пунктов и снижают их возможности на поле боя.
Об этом сообщает CNN, ссылаясь на представителя Пентагона.
США настроены предоставить Украине еще больше боеприпасов для РСЗО, а также работают над поиском других вооружений в рамках военной помощи.
По информации издания, в Минобороны США прошел специальный закрытый брифинг для СМИ, где обсуждалась война Украины против россии. Один из высокопоставленных военных отметил, что ВСУ достаточно удачно используют предоставленное Западом оружие.
«Украинцы теперь могут более тщательно выбирать цели, которые будут подрывать силы россии, и уничтожать их более систематично, чем тогда, когда воевать приходилось артиллерийскими системами меньшей дальности. То, что вы видите, это то, что украинцы на самом деле систематически выбирают цели, а затем точно их поражают, таким образом обеспечивая этот точный метод уничтожения российского потенциала», – заявил чиновник Пентагона.