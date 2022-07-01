ВСУ преуспевают в применении HIMARS, уничтожая командные пункты оккупантов,– Пентагон

Украинские военнослужащие добились большого успеха, используя систему HIMARS для поражения российских войск, вражеских командных пунктов и снижают их возможности на поле боя.

Об этом сообщает CNN, ссылаясь на представителя Пентагона.

США настроены предоставить Украине еще больше боеприпасов для РСЗО, а также работают над поиском других вооружений в рамках военной помощи.

По информации издания, в Минобороны США прошел специальный закрытый брифинг для СМИ, где обсуждалась война Украины против россии. Один из высокопоставленных военных отметил, что ВСУ достаточно удачно используют предоставленное Западом оружие.