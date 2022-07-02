Путин готовит экономику рф к затяжной войне, – ISW

Власти российской федерации готовят экономику страны к «особым обязательствам», в частности, для поддержки так называемых «спецопераций», как кремль называет и войну в Украине.

Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).

Аналитики ISW отмечают, что кремль, предположительно готовясь к продолжительной войне в Украине, создает условия финансовой поддержки своей армии. В частности, на рассмотрение госдумы рф внесена поправка в федеральные законы о поддержке вооруженных сил россии, предусматривающая введение «особых мер в экономической сфере», обязывающих российские предприятия (независимо от форм собственности) поддерживать российские так называемые «специальные» и «антитеррористические операции».

«Поправка запрещает российским предприятиям отказываться принимать государственные заказы на обеспечение «специальных военных операций» и позволит кремлю изменять контракты работников и условия труда, например заставлять работников работать ночью или в дни государственных праздников», - сообщают в ISW.

В описании к поправке отмечается, что «специальная военная операция», которая, по словам пропагандистов кремля, продолжается в Украине, выявила дефицит поставок, в том числе материалов, необходимых для ремонта военной техники, и заявлено, что российским чиновникам необходимо «концентрировать усилия в отдельных секторах экономики».

Вместе с тем, аналитики ISW заметили сигналы того, что москва принимает меры для интеграции Запорожской атомной электростанции (АЭС) в российскую энергетическую систему, что противоречит предыдущим заявлениям рф о том, что Запорожская АЭС будет продавать электроэнергию Украине.