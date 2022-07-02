В Запорожской области оккупанты во время раздела награбленного устроили перестрелку – четверо убиты, десять ранены

Возле временно оккупированного Токмака оккупанты во время раздела награбленного имущества устроили перестрелку.

Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации.

«По информации украинской разведки, на временно оккупированных территориях увеличивается количество вооруженных столкновений между оккупационными войсками. Банальной причиной их межэтнические конфликты и распределение награбленного имущества украинцев. Под влиянием алкогольного и наркотического опьянения участники конфликтов с оружием защищают награбленное. Так, вблизи населенного пункта Токмак, временно оккупированного врагом, произошел словесный конфликт между военнослужащими рф, который перерос в вооруженную стычку, в результате которой погибли 4 и получили ранения около 10 оккупантов», – говорится в сообщении.