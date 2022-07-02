В Киеве разоблачили налоговика, который со своими подельниками в даркнете продавал информацию об оборонных предприятиях

В Киеве киберспециалисты СБУ обезвредили преступную группировку, которая сбывала данные по оборонным предприятиям и специализированным учреждениям сферы связи и защите информации. Полученные сведения они продавали через анонимную интернет-платформу даркнет.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

В состав преступной группы входил работник Государственной налоговой службы, который имел доступ к закрытым базам данных украинских предприятий.

Свои «услуги» предлагали на тематических форумах анонимной сети за разные суммы криптовалюты.

В СБУ также отметили, что с начала полномасштабной агрессии рф нейтрализовали более одной тысячи хакерских атак и киберинцидентов, организованных оккупантами против IТ-систем стратегически важных объектов Украины.

Кроме того, заблокировано около полутора тысяч российских интернет-ресурсов, которые враг использовал для проведения информационных диверсий и распространения кремлевской пропаганды.