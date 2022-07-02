Директор столичной школы координировала сеть агентов за обещание стать «министром образования» при оккупационной власти

В Киеве выявлена ​​и нейтрализована российская агентура, которая разведывала оборонные позиции ВСУ и теробороны, а также передавала агрессору информацию об общественно-политической обстановке (в т.ч. проукраинских деятелей культуры, медиа и т.п.) в столице и области. Координатором этой сети была директор школы.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Для обмена разведданными и их передачи кураторам из Москвы агенты использовали мессенджеры.

«Деятельность вражеских агентов координировала директор одной из киевских школ. В случае захвата столицы захватчики обещали ей должность «министра образования» в рядах оккупационной администрации. Впрочем, сотрудники СБУ разоблачили агентурную группу и задержали ее координатора», – отметили в спецслужбе.

Материалы производства направлены в суд. Предательнице грозит наказание до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, как СБУ задержала агентов, которые проводили разведку относительно обороны Киева.