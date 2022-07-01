«Ну когда я еще человеку горло перережу?»: Оккупант хвастался жене, как добивал раненых украинцев

Оккупанты хвастаются родным, как добивают раненых украинцев. На нашей земле они олицетворяют свои больные фантазии, а войну в Украине называют «вечериночкой».

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, опубликовав перехват соответствующего телефонного разговора.

«Ну это, я такой думаю, бл*ть – попробовать горло перерезать? Х*як, короче… Просто перерезал ему горло. Ну когда я еще человеку горло перережу?..» – рассказывает жене рашист, находящийся на юге Украины.

Жена оккупанта сначала удивляется кровожадным фантазиям мужчины, но в конце концов начинает смеяться. Он же просит женщину никому об этом не рассказывать.