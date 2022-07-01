Карты, техдокументация техники и копии паспортов солдат: В Черниговской области нашли диск с «секретными» данными оккупантов

В Черниговской области пограничники нашли диск с документами воинской части россии, которая участвовала в войне против Украины.

Об этом сообщает МВД.

На носителе находится более сотни гигабайт данных о зенитно-артиллерийском подразделении россии из-под москвы: штатно-должностная роспись с биографиями российских военных, техническая документация вооружения и военной техники.

На диске также были документы по участию в учениях, боевой готовности, карты и другая служебная документация. Некоторые из них имели гриф «Секретно». Теперь у украинских правоохранителей также есть фотографии, характеристики, копии паспортов и других документов захватчиков.