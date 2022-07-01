Освобожденные из плена украинцы или их семьи смогут получить денежную помощь

Минреинтеграции планирует возобновить работу Межведомственной комиссии по выплатам политзаключенным.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Получить выплату смогут украинцы, лишенные свободы в результате преступных действий агрессора или семьи украинцев, лишенных личной свободы на временно оккупированных территориях и территории рф по политическим мотивам, а также из-за общественной, политической или профессиональной деятельности таких лиц.

Украинцы (к которым комиссия примет положительное решение) смогут получить единовременную денежную поддержку в размере 100 тысяч гривен.