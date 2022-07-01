На Херсонщине оккупанты усилили давление на население и проводят массовые обыски

Во временно оккупированной Чаплинке Херсонской области увеличивается давление на местных жителей со стороны оккупантов. С 29 июня в поселке проводится обыск всех частных гаражей.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

«В случае отсутствия владельцев ворота гаража выламывают с помощью ББМ «Тигр». Обыски проводятся очень подробно – вплоть до перекопки грунта в подвалах в поиске тайников», – говорится в сообщении.

В помещении бывшей коммунальной аптеки оккупанты организовали работу собственного частного аптечного пункта. Медикаменты завозятся из оккупированного Крыма. Присматривать за работой поставлен «свой человек», который осуществляет контроль и забирает наличные в конце рабочего дня.

Также в населенном пункте началась жатва. Весь урожай вывозится зерновозами в направлении Крыма. Одновременно производится окончательный вывоз зерна прошлогоднего урожая.