«Настоящий человек с открытой душой»: Памяти николаевского волонтера Красного Креста Валентина Латынцева

— Какой дурацкий план!..

— Я знаю. Так вы со мною?

— Естественно.

(А. Белянин из книги «Казак в Раю»)

Так всегда любил шутить Валентин Латынцев, подбивая друзей на очередную авантюру.

29 июня 2022 года проклятая русская ракета прямым попаданием в квартиру пятого этажа убила Валентина, его маму и отца. Они и еще пять соседей попали в неумолимую статистику войны в раздел «погибшие». Ему должно было исполниться в этом году 35 лет.

Война показала настоящее лицо каждого

Молодой, энергичный, жизнерадостный Валентин Латынцев никогда не жаловался. С началом войны пришел работать волонтером в Красный Крест Украина. Пришел не один, с друзьями.

Кристина Кардаш познакомилась с Валентином в 2010-м году.

«Знаете, бывают такие люди: начал говорить и пришло понимание, ну, вот он, твой человек. Война еще сильнее раскрыла характер Валика: с самого первого дня он не просто подставил плечо, он стал моим ангелом-хранителем. Вместе мы прошли испытания, которые еще больше скрепили нашу дружбу: мотались по складам, собирали посылки военным. К нам приходили совсем юные мальчики-военные, просили элементарные вещи. И мы помогали. Мой молодой человек ушел в армию, я ушла в волонтерство. Только сейчас пришло понимание, какому риску мы подвергали свои жизни. Но в те моменты не думаешь о себе: у тебя есть миссия – доставить все необходимое твоим друзьям. Добряк и ребенок, преданный друг и душа компании – так можно охарактеризовать Валентина. А какие чудесные были у него родители – тетя Наташа и дядя Вадик. Они воспитали настоящего человека с открытой душой. Когда он начал работать волонтером, все малоимущие из его дома разве что не были уложены в постель и не прикрыты одеялом. Всем стремился помочь Валик».

Андрей Гноевой:

«За две недели до трагедии тете Наташе – маме Валентина сделали операцию. Мы все видели, как трогательно Валик относился к маме, оберегал ее, как искал врача, лекарства. После операции раздался звонок из больницы: врачи попросили Валентина подъехать и забрать маму. Конечно, он едет. А в глазах читается вопрос: почему так рано? Оказалось, что вместе с мамой Валик привез еще одну женщину, но позвонили почему-то ему, посчитав ее родственницей Валика. Так у него появилось две мамы».

Его и вправду все считали родным. Он умел сходиться с людьми сразу и навсегда. Многие горожане приходили в заведения, где Валентин работал барменом не просто пропустить по бокальчику, а выговориться, попросить совета. Бармен и психолог в одном лице.

Александр Марараш

«Сгусток добра и позитива – так я могу охарактеризовать моего друга»

Почему-то все считали Сашу и Валентина братьями. Оба веселые, оба добряки. Их так и звали – Марик и Валик.

«Я крестил его дочку – Ярославу, таким образом мы породнились. Всегда поражался его качеству – делать все максимально хорошо. Он не мог иначе. В ковидный период мы оказались за границей, работали по контракту. Эх! Оказывается, не так, уж, нам плохо и жилось. Чтобы не падать духом, мы с Валиком звонили Кристинке, устраивали он-лайн-посиделки. Веселили ее - она находилась в глубоком каринтине у себя на Кипре. У нас в Будапеште все было значительно проще».

Отказывались верить до последнего

Все мы – волонтеры красного креста, родные и близкие Валентина Латынцева не хотели верить в его смерть. Саша с Кристиной объехали все больницы: везде звучал один ответ – не поступал. Но когда в интернете появилось видео прямого попадания в квартиру, стало понятно, что от такой ударной силы невозможно было выжить никому.

Он спешил жить, особенно в последнее время, и он очень боялся, что ракета попадет в его дом. Почему-то постоянно говорил об этом. Так, к сожалению, и случилось.

Последнее сообщение

Возле разрушенного дома Саша поднимает из пыли остатки запчастей от кофе-машин – увлечение и заработок Валентина Латынцева. Чинить технику научил его папа. Валик мог бы делиться и дальше своими умениями, знаниями, объединять вокруг себя настоящих людей. Какой-то упоротый, отравленный пропагандой народец-раб решил покорить мир. Народец просто запустил ракету-убийцу по дому с мирно спящими жителями, обозвав его в своих новостях «базой подготовки иностранных наемников».

В общем рабочем чате Валик всегда делал перекличку первым, так было и тем злополучным утром. В 6:11 от него пришло сообщение «Перекличка». Это последнее, что написал в этой жизни Валентин Латынцев. Он беспокоился обо всех, теперь пришла наша очередь побеспокоиться о нем и его родителях.

Сейчас самое малое, что мы можем сделать для него и его семьи - это похоронить по-человечески. Также нужно помочь его осиротевшей доченьке, а на все это нужны деньги. Учитывая, что большинство волонтеров не получают оплаты за свой труд, мы обращаемся к вам за помощью. Большинство вопросов по организации похорон взяли на себя Кристина и Саша.

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Благодарим всех за помощь!

Волонтер Красного Креста Украины – Ирина Воронцова