В 79-й ОБШБр показали, как николаевские десантники ведут боевые действия на одном из «горячих» направлений Донецкой области

Воины 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины ведут боевые действия на одном из наиболее важных и «горячих» направлений Донецкой области и продолжают уничтожать российских оккупантов.

Об этом сообщает служба связей с общественностью бригады.

Как рассказывает один из военнослужащих 79 ОДШБр, от его позиции враг находится в 700 метрах.

– Там расположена пехота, проживает в трех домах друг возле друга. (…) Мы за ними ведем наблюдение и по возможности по ним работаем. По всей линии расположена их артиллерия, минометы, танки, БМП, легкобронированная техника в большом количестве, – рассказывает боец.

По словам другого военнослужащего, российская армия использует еще советскую тактику.