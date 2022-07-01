Ствольная артиллерия по Николаеву не работает, или не достает, но достают ракеты, - Ким

До Николаева не достают вражеские реактивные системы залпового огня и самоходные артиллерийские установки, поэтому враг обстреливает город из ракет.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в эфире телемарафона.

Он отметил, что утром, 2 июля, враг обстрелял Николаев семью ракетами. Их тип на данный момент неизвестен, но 1 июля оккупанты применяли по Николаеву ракеты С-300.

— Что касается вчера, я думаю, что это были ракеты С-300, по сегодняшним еще проверяем. Относительно текущей ситуации – пока жертв нет, благодаря Святому Николаю. Но мы еще уточняем. Один человек погиб в Березовке, это во время обстрелов РСЗО, - рассказал Ким.

Ракеты, по словам Кима, чаще всего летят «в никуда». Попадают в инфраструктурные объекты, в жилые зоны, но цели оккупантов непонятны. На сегодняшний день город и область обстреливают из ракет, потому что не могут достать РСЗО и САУ. Поэтому надо следовать правилам безопасности.

— Там мэр говорил о двух районах, которые ближе к Херсону, до которых доставала ствольная артиллерия. Пока ствольная артиллерия не работает, не достает, но достают ракеты. Ракеты получают по всей области. В настоящее время важно соблюдать правила безопасности и при воздушной тревоге спускаться в хранилища или использовать правила двух стен. По мощности ракеты при прямом попадании последствия очень серьезны, - сказал Ким.

Что же касается нападения на Николаев, Ким отметил, что угроза есть всегда, но оккупанты боятся это делать.

— Угроза всегда, но мы готовы. Я вам скажу, они боятся на нас нападать, - добавил Ким.

Напомним, ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что ситуация в городе и области остается достаточно сложной, ведь российские солдаты не соблюдают нормы ведения военных действий и обстреливают гражданские объекты.