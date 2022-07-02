«Как в концлагере»: В тюрьмах «днр» удерживают более 10 тысяч жителей Мариуполя

Более 10 тысяч мариупольцев находятся в тюрьмах так называемой «днр».

Об этом сообщили в Мариупольском городском совете

«Мирные, гражданские жители были задержаны оккупантами и направлены в места лишения свободы. Известно, о четырех таких тюрьмах: две в Еленовке, Донецком СИЗО и Макеевке. Люди находятся в ужасных и бесчеловечных условиях, как в концлагере. Закрыты в тесных камерах 2 на 3 метра по 10 человек. Мариупольцы почти не получают воду и еду. Их не водят на улицу. Они не имеют никакого доступа к нормальной медицинской помощи и подвергаются разным формам пыток – от психологической до физической. Оккупанты создали настоящие концлагерные условия, в которых мирные мариупольцы вынуждены выживать», – говорится в с сообщении.