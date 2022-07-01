Жителя Николаевщины отправили под суд за пророссийскую пропаганду в соцсетях

В суд направили обвинительный акт в отношении жителя Баштанского района, обвиняемого в пропаганде войны (статья 436 Уголовного кодекса Украины).

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

Следствием установлено, что 67-летний мужчина, используя социальные сети, распространял материалы с призывами к агрессивной войне и обострению военного конфликта в Украине.

Противоправная деятельность обвиняемого задокументирована еще в начале марта 2022 года, после чего последний в течение трех месяцев скрывался от правоохранительных органов.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ сроком до двух лет или арестом сроком до шести месяцев, или лишением свободы сроком до трех лет.

Досудебное расследование осуществлялось отделением полиции №2 Баштанского районного управления полиции.