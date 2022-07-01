Двое жителей Николаевщины получили условные сроки за поддержку оккупантов в соцсетях

В Николаевской области двум жителем назначали по году испытательного срока за поддержку действий оккупационного режима.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из соответствующих приговоров суда.

57-летний житель Очакова уже после полномасштабного вторжения рф в Украину размещал в соцсети «Одноклассники» видеоматериалы с пропагандой оккупантов.

В той же соцсети подобным занималась еще одна жительница Вознесенского района.

Действия обоих фигурантов квалифицировали по части 2 статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины, то есть оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников.

Оба фигуранты заключили с прокурорами соглашение о признании виновности. В сделках стороны пришли к соглашению о назначении наказание в виде трех лет лишения свободы для женщины и пяти для мужчины, но с освобождением от тюрьмы с назначением по одному году испытательного срока.

В итоге суды в Очакове и Вознесенске утвердили эти соглашения, назначив оговоренные в сделках меры наказания.