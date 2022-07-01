Залужный рассказал, зачем россияне били по Змеиному, но они «традиционно не справились с поставленной задачей»

Вчерашними авиаударами россияне пытались уничтожить свою технику, вооружение и имущество на острове Змеиный.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

«Однако традиционно не справились с поставленной задачей. Мы помогли оккупантам окончательно эвакуировать остатки своего гарнизона с нашего острова. Больше там «русским духом» не пахнет», – написал он в Facebook.

Также Залужный опубликовал видео, как Bayraktar уничтожает вражескую технику на острове.

Как известно, 1 июля российская авиация сбросила фосфорные бомбы на остров Змеиный, который перед этим с спешкой покинула после точных ударов украинской артиллерии .