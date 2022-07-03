Российские оккупанты держат в плену восьмерых городских и сельских голов – большинство из Херсонщины

По состоянию на 2 июля в российском плену находятся восемь представителей местного самоуправления.

Об этом сообщает Ассоциация городов Украины.

«Мы благодарим всех, кто присоединяется к освобождению пленных людей, благодарим спецназовцев, Вооруженные Силы Украины, Вицепремьер-министра-Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирине Верещук», - говорится в сообщении.

также в Ассоциации добавили, что, к сожалению, информация об освобождении из плена Голопристанского городского головы Александра Бабича не подтвердилась.

По состоянию на 2 июля 2022 года в плену агрессора находятся:

- Евгений Матвеев – Днепрорудненский городской голова;

- Александр Шмыголь – Вильховский сельский голова;

- Александр Бабич – Голопристанский городской голова;

- Игорь Колыхаев – Херсонский городской голова;

- Валентина Костенко – Великокопановский сельский голова;

- Дмитрий Ляхно – Горностаевский поселковый голова;

- Сергей Хильченко – Крестовский сельский голова;

- Петр Збаровский – Новотроицкий поселковый голова.

Стоит отметить, что Евгения Матвеева, Александра Бабича и Александра Шмыголя оккупанты держат в плену еще с марта.

Напомним, ранее из российского плена освободили главу Шевченковской ОТГ Николаевской области Олега Пилипенко.