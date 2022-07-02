Питьевая вода остается проблемой номер один в Мариуполе, – советник мэра Андрющенко

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что питьевая вода остается проблемой номер один в Мариуполе.

Об этом он написал в Telegram.

По словам Андрющенко, питьевая вода просто недоступна, даже низкого качества.

«Если принять на веру (а это точно не стоит), то оккупанты подключили к водоснабжению 502 дома, включая частные. Всего в Мариуполе учитывается 2280 многоквартирных домов и 48 тысяч частных (в общей сложности 50 280). Имеют повреждения более 40% – 1368 многоэтажек и 12 тысяч частных домов. То есть уцелело (относительно) домов, где проживают люди в Мариуполе в общей сложности 36 912. Итог – доступ к водоснабжению имеют только 1,35% домов и соответственно 5% населения, проживающего в городе сейчас», - написал Андрющенко.

Советник мэра города добавил, что это сухие цифры, которые еще раз доказывают, что проблема питьевой (и любой) воды остается проблемой номер один для мариупольцев.