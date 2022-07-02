Питьевая вода остается проблемой номер один в Мариуполе, – советник мэра Андрющенко

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что питьевая вода остается проблемой номер один в Мариуполе.
Об этом он написал в Telegram.
По словам Андрющенко, питьевая вода просто недоступна, даже низкого качества.
«Если принять на веру (а это точно не стоит), то оккупанты подключили к водоснабжению 502 дома, включая частные. Всего в Мариуполе учитывается 2280 многоквартирных домов и 48 тысяч частных (в общей сложности 50 280). Имеют повреждения более 40% – 1368 многоэтажек и 12 тысяч частных домов. То есть уцелело (относительно) домов, где проживают люди в Мариуполе в общей сложности 36 912. Итог – доступ к водоснабжению имеют только 1,35% домов и соответственно 5% населения, проживающего в городе сейчас», - написал Андрющенко.
Советник мэра города добавил, что это сухие цифры, которые еще раз доказывают, что проблема питьевой (и любой) воды остается проблемой номер один для мариупольцев.
«Как бы ни насыпали бравадой оккупанты и радостно не отчитывались об «улучшении жизни», - резюмировал советник Мариупольского городского головы.