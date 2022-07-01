«Конечно, хотелось бы танк, но это со временем», - глава патронатки Николаевской ОВА вместе с мужем купили и передали пикап для ВСУ

Глава патронатной службы Николаевской областной военной администрации Александра Кукуруза вместе с супругом приобрели пикап для Вооруженных Сил Украины и передали в одну из бригад.

Об этом Кукуруза написала у себя на странице в Facebook.

«Вместе с мужем сделали доброе дело и передали пикап со вкусняшками для наших защитников. Конечно, хотелось бы танк, но это со временем. Оказалось, что автомобиль необходим подразделению в котором служит наш друг Николай Русецкий. Поэтому, особо не раздумывали и надеемся, что автомобиль пригодится нашим знакомым ребятам. С Богом! Слава Украине, слава нации, а дальше вы в курсе», - написала Кукуруза.

В комментарии «Преступности.НЕТ» она отметила, что, вместе с супругом увидела объявление о сборе средств для покупки транспорта для одной из военных частей.

«Увидели с мужем объявление о сборе на пикап. Решили купить и отдать нашим воинам. Спасибо большое бизнес-партнеру супруга Андрею Гречаному, мы сделали это вместе. Надеемся, хоть немного помогли истреблять рашистов с наших земель», - отметила Александра.

Отметим, авто брендировано кукурузным початком. По словам Александры Кукурузы, это не первый автомобиль, который будет передан на нужды ВСУ, но точно не последний.

Напомним, в Николаеве десять новых пикапов Mitsubishi L200 передали николаевским военнослужащим от благотворительной организации Всеукраинский благотворительный фонд «КС».