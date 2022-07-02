«Оккупанты хотят запугать украинцев и заставить их давить на правительство»: Подоляк рассказал, как рф изменила тактику войны

Советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявил, что рф изменила тактику в войне против Украины. Оккупанты атакуют ракетами мирные города, чтобы запугать людей и склонить власть к переговорам.

Об этом он заявил в интервью «Украина 24».

По его словам, россияне хотят запугать украинцев и заставить их давить на правительство, чтоб оно, в свою очередь, пошло на уступки.

- Россияне перешли к концепции войны, где хотят построить масштабные панические настроения в Украине, запугать людей и заставить их давить на правительство, чтобы мы пошли на некоторые уступки россии. То есть, какая сейчас тактика? С одной стороны, они абсолютно не учитывают, как на это реагирует мир на эти бесчеловечные атаки крылатыми ракетами жилых кварталов, которые заставляют наших людей давить на правительство, чтобы те сказали «пойдем на какие-то территориальные уступки, - подчеркнул Подоляк.

По его словам, рф вкладывает деньги в свое пророссийское лобби на политических рынках других стран для того, чтобы они тоже говорили, «давайте как-то войну заканчивать».

Подоляк отметил, что для того чтобы сломать новую концепцию войны россии, Украине нужна не только противовоздушная оборона, но и система противоракетной обороны.

Напомним, до Николаева не достают вражеские реактивные системы залпового огня и самоходные артиллерийские установки, поэтому враг обстреливает город из ракет.