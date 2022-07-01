Оккупанты в Бердянске подняли со дна БДК «Саратов», который ВСУ уничтожили в марте

Оккупанты подняли в порту Бердянска затопленный в марте после удара ВСУ большой десантный корабль «Саратов» и планируют отправить его на ремонт в оккупированный Крым.

Об этом сообщают росСМИ.

БДК «Саратов», который в марте во избежание детонации боеприпасов был затоплен экипажем в порту Бердянска Запорожской области после удара ВСУ, был поднят 1 июля.

Его планируют отправить на ремонт в Керчь.

Стоит отметить, уже больше двух недель во временно захваченном российскими оккупантами Бердянске слышны взрывы в порту. По информации издания inform.zp.ua, связано это с тем, что оккупанты пытаются поднять свой разбитый корабль.

Напомним, 24 марта в захваченном РФ порту Бердянск ВСУ был уничтожен крупный десантный корабль «Саратов» Черноморского флота оккупантов. Пожар перешел на другие корабли, топливо и боеприпасы.