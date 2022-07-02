ГУР опубликовал разговор, как оккупант жалуется жене на потери и дезертирство офицеров

Главное управление разведки Минобороны опубликовало перехват, в котором оккупант рассказывает жене о большом количестве раненых и дезертирстве офицеров.

Аудио разговоры опубликованы в YouTube.

По словам военного так называемой «ДНР», его подразделение понесло значительные потери в бою.

А в соседнем подразделении командира, который хотел скрыться, задержали его подчиненные.