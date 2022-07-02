ГУР опубликовал разговор, как оккупант жалуется жене на потери и дезертирство офицеров

Главное управление разведки Минобороны опубликовало перехват, в котором оккупант рассказывает жене о большом количестве раненых и дезертирстве офицеров.
Аудио разговоры опубликованы в YouTube.
По словам военного так называемой «ДНР», его подразделение понесло значительные потери в бою.
А в соседнем подразделении командира, который хотел скрыться, задержали его подчиненные.
– Четвертый батальон, они взяли в плен своего комбата. Заставили с ними быть, чтобы не сбежал. Потому что у них там трехсотых дох… (много). Мы вчера тоже машины погрузили. Уже готовы были валить. Команда пришла, стоять дальше. Вчера более двадцати человек трехсотых россиян вывезли, – рассказывает оккупант.