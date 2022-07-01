ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Оккупанты обстреливали села в пригороде Харькова, есть пострадавший

В четверг, 24 февраля, в 5 утра российская федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям.

Хронология событий 2 июля по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 3 июля.

Информация постоянно обновляется...

00:10 В городе Дергачи Харьковской области в субботу, 1 июля, в результате российских обстрелов пострадало гражданское лицо, сообщил глава Дергачевской ОТГ Вячеслав Задоренко в Facebook.

«На 129-й день российско-украинской войны вражеские силы обстреливали из артиллерии и минометов Дергачи, Безруки, Слатино, Прудянку, Цуповку, Дементиевку, Питомник и Русскую Лозовую. Оккупанты нанесли авиационные удары вблизи Прудянки, били из танков по Питомнику, Русской Лозовой, Дементиевке, Цуповке и Слатиному. В результате вражеских обстрелов в течение суток в Дергачах пострадало одно гражданское лицо», - сообщил Задоренко.

Глава ОТГ сообщил, что российская армия удерживает под контролем Козачелопанский, Проходовский старостаты и большую часть Токаровского округа.

Вооруженные силы Украины ведут позиционные бои в Цуповке, Дементиевке, в районе Больших Проходов и на золочевско-козачелопанском направлении.