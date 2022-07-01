Война на Николаевщине: На рассвете оккупанты ударили по городу 10 ракетами типа «Оникс»

24 февраля в 5 утра российская федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 2 июля доступна по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 3 июля, происходящими на территории Николаевской области.

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07:07 На рассвете враг запустил на Николаев 10 ракет типа «Оникс», выпущенных с ракетного комплекса «Бастион». Атакованы объекты портовой и производственной инфраструктуры. Зафиксировано попадание в сельскохозяйственные угодья в пригороде.

За сутки враг нанес 9 авиационных ударов, из них на Херсонщине - 5 парами ударных вертолетов Ка-52 с попыткой вернуть себе утраченное положение в районе освобожденной Ивановки, 1 удар – в район Мирного.

В полдень нашими подразделениями осуществлен огневой запрет проведения противником разведки боем в направлении Ивановки. На двух боевых бронированных Тиграх, силами к взводу, рашистам пришлось ретироваться в сторону Ольгиного.

Продолжая демонстрацию «доброй воли», вражеские бомбардировщики Су-24 под прикрытием истребителя Су-30 нанесли два бомбовых удара по острову Змеиному. А затем из истребителя Су-30 по Белгород-Днестровскому району Одесщины вновь выпущена ракета Х-31, попавшая в хозяйственное здание прибрежной базы отдыха. Значительных разрушений и возгораний не возникло, погибших и пострадавших нет.

Достойно принимая тактику врага по усилению авиационных ударов, нашими авиаторами нанесено 5 ударов самолетами и вертолетами по двум складам боеприпасов и пяти ячейкам скопления вражеской силы в районах Пятихаток, Высокополье, Дудчан и Центрального.

Пока результаты узнаются, но уже известно ликвидациии 29 рашистов, самоходной гаубицы «Мста-С», 2 самоходные крупнокалиберные пушки «Пион», еще 6 единиц бронированной техники. В Николаевской области враг активизировал воздушную разведку, но готовность среагировать на беспилотник у наших подразделений отточена безупречно: 3 из 3 воздушных шпионов ликвидировали.

Возле Чернобаевки и Снигиревки уничтожены 2 склада боеприпасов. А вблизи Ивановки в качестве бонуса к освобожденным территориям захвачены 4 трофейные боевые машины пехоты.

В корабельной группировке вражеского флота произошли количественно-качественные изменения: отныне на страже 3️ ракетоносцы, снаряженные 24 крылатыми ракетами и 2️ крупных десантных корабля.